Pont de l'Ascension : pourquoi tous les établissements scolaires restent fermés ce vendredi 19 mai

Comme chaque année, depuis 2016, aucun enfant n'a classé le vendredi suivant le jeudi de l'Ascension.

Les écoliers, collégiens et lycéens des zones A, B et C vont bénéficier dans le cadre du Pont de l'Ascension d'une période de repos allant du mercredi 17 mai 2023 après les cours au lundi 22 mai 2023, jour de reprise.

Pas de classe les 19 et 20 mai

Depuis 2016, pour l'ensemble des établissements scolaires, la règle est claire : "Les élèves n’auront pas classe le vendredi 19 et le samedi 20 mai 2023".

Reprise des cours lundi 22 mai

Donc, les écoles, les collèges, les lycées fermeront leurs portes ce mercredi 17 mai, ou dès ce mardi 16 mai s'il n'y a pas cours mercredi. Les cours ne reprendront que le lundi 22 mai.

Une règle instaurée depuis 2016

Dans l'Education nationale, cette règle est mise en place depuis 2016. Pour la ministre de l'époque, Najat Vallaud-Belkacem, cette décision était une manière "de répondre à l'absentéisme le vendredi de l'Ascension".

Avant cette date-là, ce sont les rectorats qui décidaient oui ou non de l'appliquer.

Un jour rattrapé

Contacté par Actu.fr, le ministère de l'Éducation nationale indique que ce jour est bel et bien rattrapé. "Afin de respecter l’obligation légale des 36 semaines de cours, le calendrier scolaire 2022-2023 compense entièrement le vendredi et le samedi matin non travaillés en décalant la sortie scolaire au samedi 8 juillet 2023."