Quelque 60 personnes réunies pour les lectures hispaniques

Grâce à une entente entre plusieurs associations, les grands auteurs espagnols et latino-américains ont été lus et chantés. L’assistance en redemande.

Environ 60 personnes ont assisté vendredi à une soirée de poésie et littérature hispanique coorganisée par Chantal Braley, l’Ensemble Cordéaccords, Lectures Nomades et Memoria Andando.

Lecture, poésie et chansons

Plusieurs personnes de ces associations ont lu et chanté, accompagnées d’une guitare, une cinquantaine de textes, poèmes et chansons d’auteurs espagnols et latino-américains : Federico Garcia Lorca, Antonio Machado, Miguel Hernandez, Jorge Semprun, Gabriel Celaya, Blas de Otero, Atahualpa Yupanqui, Gabriel Garcia Marquez, Luis Sepulveda, Mercedes Sosa, Gabriela Parra, etc. D’autres auteurs contemporains et moins connus ont été présentés, comme Paco Doblas, qui a écrit "El Guernica andaluz", un recueil de poésies sur la guerre d’Espagne qui rend hommage aux 5 000 à 10 000 morts de La Desbandà de Màlaga, lorsque 150 000 à 200 000 personnes partirent, pour la plupart à pied, depuis Màlaga, ville natale de Pablo Picasso, jusqu’à Almerìa, en février 1937, quand les franquistes prirent la ville. Sur les 220 km de cette "route de la mort", ils étaient poursuivis par les fantassins italiens, les légionnaires et soldats marocains de Franco, mitraillés par les avions allemands et italiens et bombardés depuis la mer par trois vaisseaux de guerre franquistes. Un autre poème de Paco Doblas rend hommage à Norman Bethune, le médecin canadien des Brigades internationales, qui pendant trois jours et trois nuits transporta dans son fourgon jusqu’à Almería, des centaines d’enfants, de femmes, de vieillards, de malades et les sauva d’une mort presque certaine. Ce marathon de lectures, agrémenté d’un tapeo (moment gourmand) bien garni, a enchanté et ému le nombreux et attentif public qui a émis le souhait de revenir bientôt pour une nouvelle soirée.