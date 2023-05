Mouret. Rando des orchidés : succès pour la 21e édition

La rencontre et l’identification de très nombreuses plantes remarquables et remarquées ont accompagné la découverte de plusieurs orchidées, en nombre aussi important qu’en 2022. 60 amateurs de marche et de nature ont participé à ce qui fut la 21e rando des orchidées organisée par l’association Sauvegarde du Patrimoine Mouret.

André et Bernard, à leur habitude, accompagnaient le groupe, veillant à ce que chacun soit bien tout au long de la marche. L’accompagnement de Jean Paul Favre, botaniste particulièrement compétent et fidèle à toutes les randos des orchidées a apporté des informations précieuses sur les orchidées et de nombreuses plantes. De riches participations avec Marie-Dominique Albinet, Robert et Nicole Bordes et bien agréable surprise, Jean Dauge, botaniste, secrétaire de la Société Française d’Orchidophilie (SFO) Auvergne et cartographe pour les départements 15 et 46 avait intégré le groupe.

Tous ont permis d’enrichir les apports théoriques et pratiques, sur les orchidées plus particulièrement. Autre surprise, la découverte pour la majorité des participants de la nouvelle table d’orientation à La Table de Maurice (Le Grand Mas).

L’arrivée à Saint Jean le Froid fut la bienvenue et les sacs furent ouverts pour permettre un casse-croûte fort attendu, face au paysage grandiose. Francette, Michèle et Michel ont accueilli les participants au départ, avant le repas et au retour de la balade. Après le repas, installation dans la nef de la chapelle pour la conférence animée par Marie Dominique Albinet, environnementaliste, "Causse, Rougier, Ségala : lire, connaître, comprendre les paysages du territoire Conques-Marcillac".

Ce fut une présentation particulièrement bien adaptée et riche. "Des territoires patrimoniaux offrant tous des points de vue depuis le Kaymard, sur le Kaymard, depuis le Cayla, des territoires riches et habités depuis longtemps (de nombreux dolmens), trois couleurs de roches (schiste, rougier, calcaire), trois reliefs. Présentations du Ségala de Conques, du Causse Comtal, du Rougier.

Le retour prévu à 17 heures le fut à 18 pour le plus grand plaisir de tous, ravis de l’accueil chaleureux reçu et de cette formidable journée.