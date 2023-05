La Selve. Servie par une météo clémente, la fête du muguet a connu un franc succès

La fête du muguet préparée par le comité des fêtes et les bénévoles toutes générations confondues a connu encore cette année un grand succès sur les 3 jours des 5, 6 et 7 mai avec une météo clémente. Soupe au fromage et concours de belote ont ouvert les festivités dès le vendredi ; le samedi une belle soirée apéro-concert avec groupe et DJ était suivie d’un bal pour la jeunesse. Une belle exposition des artistes de la commune à la salle de vote pendant 2 jours a connu une belle affluence (photo).

Une matinée sportive était proposée le dimanche matin sur les traces des templiers avec repas servi aux marcheurs, ainsi qu’un dépôt de gerbe au monument aux morts sans oublier l’après-midi le concert de la chorale "Yaca chanter" dans la magnifique église de La Selve. En soirée à partir de 20 heures, de nombreux convives et danseurs s’étaient donné rendez-vous pour le repas aligot brochette animé par Benjamin Malric.