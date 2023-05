Luc-la-Primaube. Un beau voyage et plein de bons souvenirs pour la Retraite active

Le club la Retraite Active de Luc-la-Primaube a proposé un voyage de 5 journées sur la Costa Brava du 17 au 21 avril où ils ont bénéficié d’une douceur printanière. Ils étaient accompagnés par deux guides locaux, très appréciés, pour ce séjour alliant randonnées avec deux niveaux de difficultés et visites. Le premier jour, le petit train touristique de Roses les a conduits vers le Cap de Creus. Ils ont profité d’une vue panoramique sur la baie de Roses, sur la réserve naturelle et sur les criques aux eaux transparentes. Les randonnées du matin ont permis d’apprécier des paysages différents, chacun à son rythme. Le groupe a redécouvert la Costa Brava sous un autre angle : les sentiers escarpés pour aller au monastère de Sant Pere de Rodes, la découverte du lac de Banyoles et le parc naturel autour d’Els Aiguamolls, zone humide riche pour sa faune et sa flore. Les visites commentées ont permis d’apprécier le monastère de Sant Pere de Rodes, le château-musée de Peralada, Gérone, son centre historique, son quartier juif et sa cathédrale, les maisons colorées le long du riu Onyar, et le théâtre-musée Salvador Dali à Figueres.

Le dernier jour, c’est en bateau que les touristes sont partis visiter Cadaquès, découvrir d’une autre façon la Costa Brava pour clore en beauté ce voyage. Cadaquès : ses maisons blanches, la très belle église de Santa Maria, la maison musée de Salvador Dali sans oublier la dégustation des petites douceurs locales comme les tapas. Pour se remémorer ces agréables moments, définir la prochaine destination, un repas sera proposé prochainement aux participants.