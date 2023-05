Saint-Amans-des-Cots. Une jeune centenaire fêtée à St-Jean

La résidence Saint-Jean a fêté les 100 ans d’Yvonne Teyssèdre née Abriol. Yvonne très émue et heureuse a soufflé les bougies en présence des résidents et du personnel. Yvonne est née le 25 avril 1923 à Peyregrosse à la ferme de ses parents sur la commune d’Huparlac au sein d’une famille de 5 enfants. Elle a suivi sa scolarité à l’école primaire de Saint-Juéry et a obtenu son certificat d’études le 14 juin 1937. Elle raconte volontiers qu’elle participait activement aux travaux de la ferme avec ses frères et sœurs et que tous les animaux, brebis, vaches, poules et autres la passionnaient… "Ma famille vient souvent me rendre visite avec Titou mon chien et ils m’ont offert un coussin avec sa photo que je garde toujours avec moi. Mes petits-enfants m’ont offert une vrai poule avec des œufs qu’elle couve pour avoir des poussins. Je vais la voir souvent, elle est au jardin de la Résidence avec le coq." En 1946, Yvonne épouse Marcel Teyssèdre des Rousses de la commune de Saint-Gervais, né d’une fratrie de 14 enfants. Ce jeune couple s’installe en tant qu’exploitants à la ferme de Sangayrac où naîtront leurs quatre enfants, deux garçons et deux filles. Puis ce seront huit petits-enfants et quinze arrière-petits-enfants qui viendront égayer la famille. Une vie de travail au côté de son mari Marcel avec toujours la même passion pour les animaux de la ferme, ses fleurs et son jardin. Elle raconte que c’était jour de fête quand ils allaient à la foire de la Saint-Mathieu le 22 septembre à Laguiole.

Elle sera veuve en 2002 et elle entre à la Résidence Saint-Jean en 2019.

A la question sur le secret de sa longévité, elle répond… "Le travail… Ici encore, chaque matin je plie les serviettes et c’est toujours un plaisir pour moi quand je peux aider…".

Nous ne pouvons que lui souhaiter encore de longues années pleines de sérénité.