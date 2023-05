Florentin-la-Capelle. Une jolie virée pour les Genêts d’Or

Le club des Genêts d’Or a organisé sa première sortie de la saison en covoiturage. De Florentin, le groupe a pris la direction de Laguiole pour une visite guidée de la coopérative fromagère Jeune Montagne. Les participants ont pu visionner un petit film présentant l’Aubrac, ses vaches et la fabrication du fromage. Ensuite la guide a présenté avec moult explications les ateliers où les fromagers s’activent dans les différentes étapes de la transformation du lait en fromage jusqu’à l’affinage. C’est chez Colette à Cassuéjouls que le repas de midi était prévu et où chacun s’est régalé d’assiettées gourmandes. L’après-midi, cap vers Cabrespines pour la visite du château où Cathy Delbouis a guidé le groupe à travers les nombreuses pièces de l’édifice restées dans leur jus ou superbement restaurées et révélé des pans de l’histoire locale. La journée s’est terminée par la visite de la miellerie du Monastère "Les compagnons du miel", apiculteurs coopérateurs qui ne possèdent pas moins de 8 000 ruches. Une entreprise familiale où l’amour des abeilles et de ce métier est dans le cœur de tous. Une très riche journée qui a grandement satisfait l’ensemble des participants qui sont à présent impatients d’arriver au 13 juin pour la sortie sur Clermont–Ferrant pour la visite du musée Michelin et des monts d’Auvergne.