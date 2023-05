Espalion. Victoires et montée en R3 pour les équipes dames et messieurs 2

Week-end faste pour le tennis club, qui permet aux équipes dames et messieurs 2 de monter en régionale 3. Dimanche, l’équipe dame accueillait le club voisin du Causse Comtal pour la dernière journée de la phase de poule en Régionale 4. Cette rencontre était l’occasion de valider définitivement l’accession à l’échelon supérieur. Face à une formation composée de très jeunes joueuses, Marlène, Magali et Sophie faisaient parler leur expérience et leur supériorité en s’imposant toutes les trois sur le score de 6/1 6/0. Magali et Sophie prenaient plaisir à conclure le match par une belle victoire en double. Premières de leur poule et invaincues, les dames montent en régionale 3 ! Place maintenant aux phases finales avec de belles confrontations à venir et, pourquoi pas, aller cherche un titre régional.

Messieurs

En déplacement à la Primaube pour affronter le Tennis Club de la Route d’Argent, une large victoire était nécessaire à l’équipe messieurs 2 pour espérer terminer seconde de la poule, place donnant le ticket pour la régionale 3.

Même s’ils affrontaient des joueurs moins bien classés sur le papier, il fallait se méfier d’une surface multisport ultrarapide à laquelle les Espalionnais ne sont pas habitués. Appliqués, Clément, Valentin, Romain et Matthew gagnaient tous leur simple assez facilement. Le double était également remporté par Clément et Matthew pour une victoire finale nette et sans bavure 6/0.

Dans les autres rencontres de la poule, le match nul entre Bretenoux et Martel était une aubaine. La 2e place est assurée. S’il faut encore attendre la validation des classements pour en être certain, l’équipe 2 évoluera normalement en R3 la saison prochaine !

Bravo aux 9 joueurs qui ont contribué à cette belle saison : Jean-Philippe, Clément, Valentin, Romain, Matthew, Maxime, Jean-Baptiste, Simon et Yoann.