Virements bancaires refusés, espace client et application hors service... des millions de comptes bloqués jusqu'au 16 mai

La Société générale et le Crédit du Nord ont fusionné pour devenir SG depuis le 1er janvier 2023. Mais le transfert technique de données occasionne des contraintes temporaires pour les clients du Crédit du Nord.

La fusion des banques la Société générale et le Crédit du Nord, pour devenir SG, n'est pas sans conséquences pour des millions de sociétaires.

Et pour cause, plusieurs services sont interrompus ou rencontre des problèmes depuis ce week-end dans le cadre d'un transfert de données techniques. Application indisponible, virements impossibles et rejetés automatiquement, il va falloir s'armer de patience car la situation ne devrait pas connaître un retour à la normale avant ce mardi 16 mai.

Chers clients, une interruption de certains services est prévue le week-end du 12/05.

Elle concerne la disponibilité des services à distance et le déroulement des opérations bancaires.

​Nous vous invitons à les anticiper & vous prions de nous excuser pour cette indisponibilité. — SG et Vous (@SG_etvous) May 11, 2023

Des perturbations qui vont durer jusqu'au 16 mai

Dès le 11 mai, la nouvelle entité avait annoncé sur les réseaux sociaux les désagréments que ce transfert technique allait occasionner. "Chers clients, une interruption de certains services est prévue le week-end du 12/05. Elle concerne la disponibilité des services à distance et le déroulement des opérations bancaires. ​Nous vous invitons à les anticiper et vous prions de nous excuser pour cette indisponibilité".

Espace client via internet et application mobile impossible

Les clients de ces banques ne peuvent pas accéder à leur espace client par internet et par leur application mobile jusqu’au mardi 16 mai.

"Aucune opération de gestion de comptes ne peut être effectuée. De même, les virements instantanés sont automatiquement rejetés au moins jusqu’à ce dimanche inclus. L’augmentation du plafond de sa carte bancaire, l’inscription sur Paylib, seront inactifs", comme l'explique Midi Libre.

Achats en ligne et magasins possibles

"Du 12 au 16 mai, les clients du Crédit du Nord peuvent tout de même continuer à effectuer des achats en ligne et dans les magasins, ainsi que des retraits avec leur carte actuelle", assure SG sur son site internet. Par ailleurs, il est toujours possible de faire opposition par téléphone en appelant le 09 69 32 20 09.

Le transfert technique de millions de comptes des banques du groupe (banque Courtois, Kolb, la Société marseillaise de Crédit et la Société de Banque Monaco) est en cours. Ils peuvent donc être aussi impactés.

Nouveau RIB et nouvelle application

La fusion de la Société Générale et du Crédit du Nord entraîne la mise en place pour les clients d'un nouveau RIB, d'une nouvelle application et

En effet, les clients doivent recevoir un courrier avec un nouveau RIB, seulement utilisable après le transfert des données, et un nouveau numéro de compte.

Toutefois, certains clients ne semblent pas avoir reçu ledit courrier. SG précise auprès de BFMTV, "que les coordonnées bancaires actuelles restent actives jusqu’à juin 2024, de même que les anciens chéquiers".