Luc-la-Primaube. Alors on danse le 27 mai !

La MJC et les associations de danses de la commune de Luc-la-Primaube et alentours, vous proposent leur festival de danses samedi 27 mai à partir de 18 heures à l’Espace Antoine de St-Exupéry de la Primaube. Tout public et en famille, accès libre, buvette et restauration sur place. Au programme, danses folkloriques avec l’association Danses traditionnelles, du rock avec Rock et Danse, du modern jazz avec Camille Vigier, des claquettes avec Margherita Huisman, de la weppa avec Alvaro Arevalo… Entre fête et initiation, un vrai moment de convivialité ! À la suite du bal, la Compagnie Nana Movement proposera une représentation de Vidéo Club, leur nouveau projet ! Renseignements et réservations au 05 65 42 30 33 ou sur accueil@mjcllp.fr ou www.mjcllp.fr