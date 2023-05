Decazeville. Belle affluence pour la 4e édition des jeux mathématiques

Organisé conjointement par le collège Paul-Ramadier, son foyer socio-éducatif et son annexe de Firmi, ainsi que par le collège Jean-Jaurès de Cransac, c’est plus de 1 000 élèves des groupes scolaires de l’Aveyron qui se sont rendus à cet événement vendredi 12 mai et tout autant samedi 13 mai ouvert gratuitement au public.

De nombreux participants de tout âge, souvent venus en famille ou des passionnés de jeux, se sont lancés dans divers défis tels que résolutions de casse-tête, d’énigmes ou encore se sont saisis de jeux de société et des Rubik’s Cubes sous toutes leurs formes et de parties d’échecs… Comme se retrouver à quinze joueurs à la fois, pour affronter le Maître des échecs Dominique Leygue ! De plus, le public a pu voir défiler des Clowns d’un nouveau genre "les clowns mathématiques" de la compagnie l’île Logique pour agrémenter ce salon d’une pointe de dérision et d’une touche pétillante sur les mathématiques. De nombreuses conférences ont également été proposées, dont "Les mathématiques, quelle histoire !" par Sébastien Maronne et "Des jeux d’enfants pas si simples que ça" par Damien Bouloc — ce dernier a également proposé l’animation d’un stand sur une intelligence artificielle rudimentaire et permet de découvrir son mode de fonctionnement. L’événement a été apprécié de tous. Une véritable réussite pour les organisateurs !