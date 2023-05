Bozouls s’organise pour la finale de foot de la coupe de l’Aveyron

La rencontre du dimanche 28 mai opposera l’AOB Foot Bozouls (tenantes du titre) à l’Union Sportive de Montbazens Rignac en finale de la Coupe de l’Aveyron féminine de football, à 16 heures au stade Paul-Lignon de Rodez. Le club de l’AOB Foot propose des formules concernant la billetterie, packs supporter et soirée. Les adhérents du club assureront également des permanences de vente les jours de marché les jeudis 18 et 25 mai de 9 h 30 à 12 h ainsi que le dimanche 21 mai aux mêmes horaires (sur la Place de la Mairie devant La Poste). Point de vente chez les commerçants : Bozouls Viande, Tabac-Presse Pantoche et au Café de la Terrasse.