Rignac. Clap de fin pour l’école de pétanque

Dans ce championnat départemental triplettes à Séverac, la Pétanque Pays rignacois avait engagé deux équipes en juniors et une équipe en minimes. Pour deux d’entre elles, l’ordinateur du comité départemental n’a pas fait de cadeau aux jeunes du club : la poule de l’actuel et futur champion de l’Aveyron pour les minimes, la poule de la mort avec les champions en titre millavois aujourd’hui à Creissels et une équipe non homogène composée de trois des quatre finalistes du championnat tête-à-tête. Pourtant, les Rignacois ont été les rois du premier tour avec trois victoires. La situation s’est compliquée à partir du deuxième tour quand il a fallu affronter les autres vainqueurs du premier tour. Et le parcours s’est achevé avec l’échec aux repêchages.

La saison est terminée pour l’école de pétanque. Une mention particulière sera attribuée à Baptiste, Gabin, Nathan, la triplette juniors qui, après un championnat des clubs pas très reluisant a su se ressaisir dans les épreuves individuelles en jouant au maximum de leurs possibilités : mais la marche était trop haute.