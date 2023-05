Classes moyennes : faites-vous partie des Français à qui Emmanuel Macron veut baisser les impôts ?

Lundi 15 mai 2023, lors de son intervention au journal télévisé de TF1, Emmanuel Macron a ciblé les ménages dans son intervention et notamment les classes moyennes.

Le président de la République Emmanuel Macron poursuit son offensive médiatique pour tenter de tourner la page de la crise des retraites.

2 milliards de baisses d'impôts sur les classes moyennes

Sous le feu des questions du journaliste Gilles Bouleau pendant 26 minutes, lors d'un entretien pré-enregistré lundi après-midi à l'Elysée, le chef de l'Etat s'est adressé à la France qui travaille. En demandant au gouvernement de faire des propositions "pour concentrer 2 milliards de baisses d'impôts sur les classes moyennes" d'ici 2027.

Je parle de ceux qui sont trop riches pour être aidés et pas assez riches pour bien vivre

Selon le chef de l'État, "la fiscalisation des revenus des classes moyennes est trop importante et s'accélère trop vite. Elle écrase les gains de pouvoir d'achat entre 1 500 et 2 500 €. Je parle de ceux qui sont trop riches pour être aidés et pas assez riches pour bien vivre". Indiquant que ces réductions d'impôts se concentreront sur "les Françaises et les Français qui travaillent dur, qui veulent bien élever leurs enfants et qui (...) ont du mal à boucler leurs fins de mois".

Moins d'impôts pour les classes moyennes. pic.twitter.com/KkQlJQCG1M — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 16, 2023

Près de 30 % des salariés touchent entre 1 500 et 2 000 € nets mensuels

Comme le rappelle TF1, "selon les statistiques officielles, près de 30 % des salariés à temps plein touchent entre 1 500 et 2 000 € nets mensuels".

18,6 % entre 2 000 et 2 500 €

"Et 18,6 touchent entre 2 000 et 2 500 €". L'échelle évoquée par Emmanuel Macron concerne donc près de la moitié des salariés à temps plein en France. "Il faut que l'on travaille pour réduire ce qu'on appelle le coin fiscalo-social pour les revenus entre 1 500 et 2 500 euros".