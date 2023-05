Manhac. De jeunes éco-citoyens engagés

Les élèves de l’école de Lavernhe de Manhac ont participé au 2e forum EDD du département organisé par le lycée Monteil de Rodez.

Ils exposaient certains de leurs travaux.

À l’aide d’une maquette réalisée par Hugo, d’affiches et de vidéos, les élèves présentaient l’expédition scientifique PolarPod en Antarctique de Jean-Louis Étienne.

Les CP faisaient découvrir toutes les activités réalisées lors des séances "école hors les murs". En effet le conseil municipal et notamment le maire, vice président en charge du développement durable au sein de la communauté des communes du Pays ségali, ont été sensibles aux approches novatrices de l’enseigne- ment engagé par l’équipe enseignante. Ainsi ils ont mis à disposition de l’école une aire terrestre éducative. Les élèves fréquentent régulièrement ce "territoire des explorateurs". Ils y font des maths, du français avec la fameuse "dictée buisson", des sciences… et bien sûr découvrent la nature avec sa faune et sa flore.

Sensibilisés à l’environnement, les enfants sont motivés pour s’engager à aider la planète.