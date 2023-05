Naucelle. Du beau spectacle à l’ école Jeanne d’Arc

Réccemment a eu lieu le spectacle de l’école Jeanne d’Arc. La centaine de petits artistes étaient contents de présenter à leurs parents, grands-parents et amis le fruit de leur travail. La préparation de ce spectacle s’inscrit dans les deux principaux projets de l’école qui sont "être bien dans son corps et bien dans sa tête" et "pratiquer l’anglais dans diverses situations" car le thème du spectacle était cette année de revisiter l’histoire du petit Chaperon rouge en le transportant à Londres tout en contant le début de l’histoire en anglais. Les élèves ont été encouragés à explorer leur créativité en participant à la création des décors et en réalisant eux-mêmes une partie des costumes. L’apprentissage de chants et de danses ont permis de mettre en valeur les talents de chaque élève.Après le spectacle, les parents ont eu le plaisir de se retrouver autour d’un repas préparé par l’association des parents d’élèves de l’école.