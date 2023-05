Druelle Balsac. Football : l’équipe fanion sur la bonne voie pour la montée en R2

Les séniors 1 recevaient Rieupeyroux et malgré un but encaissé rapidement, mènent 4 à 1 à la mi-temps grâce à un triplé de Tapada et un but de Combes. En seconde période, le même Tapada va inscrire son 4e but avant qu’Arif n’en ajoute un 6e. Les Ségalis réduiront la marque pour un score final de 6 à 3. Les séniors 2 passent à côté de leur match face à Rignac Montbazens en s’inclinant largement 8 à 0. Les séniors 3 renouent avec la victoire en s’imposant contre La Terrisse sur le score de 8 à 0. 15 victoires sur 16 matches et montée en division supérieure pour cette équipe. Les féminines recevaient le leader Lattes et ont réalisé le match parfait. Élodie Pichon ouvrait le score avant que Coralie Austruy ne double la mise et qu’Élodie Bec n’assure le 3 à 0 à la mi-temps. Lattes réduira le score mais Charlotte Boutonnet inscrira un 4e but pour une victoire finale 4 à 1. Les U18 F s’imposent 6 à 1 contre les Gardoises de GAFC. Les U12/U15 F l’emportent contre Marvejols 2 à 1 et font match nul face à Vallon 1 à 1. L’équipe 1 des U13, aux Costes-Rouges s’incline 1 à 0 contre Millau et 5 à 1 face à Sources Aveyron. L’équipe 2, à Olemps, gagne 1 à 0 contre Onet-Agen-Gages et partage les points 1 à 1 contre Olemps 2.