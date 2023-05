Les chips de légumes, une saine alternative ?

Betterave, carottes, patate douce… Les chips de légumes présentent plutôt bien. Mais au-delà des apparences qu’en est-il vraiment ? Sont-elles vraiment plus saines que leurs homologues à la pomme de terre ? Eléments de réponse…

Les classiques chips constituent un aliment industriel souvent associé à la malbouffe. Grasses, elles sont également particulièrement salées. Or l’excès de sel nuit gravement à nos artères : il les rigidifie et favorise l’hypertension artérielle, l’un des principaux facteurs de risque d’infarctus du myocarde et d’accident vasculaire cérébral (AVC).

Au-delà, ces chips sont également riches en… acrylamide ! Il s’agit d’une substance chimique potentiellement cancérogène chez l’Homme. Elle se forme naturellement dans les aliments riches en amidon au cours de la cuisson à haute température.

L’indication Nutri-Score

Sel, acrylamide… ces deux substances entrent également dans la composition des chips aux légumes. En 2019, le Bureau européen des unions de consommateurs (Beuc) a d’ailleurs alerté sur la présence semble-t-il deux fois plus importante d’acrylamide dans les chips aux légumes que dans les autres ! Dans leur rapport, les scientifiques du Beuc, précisaient que "les chips de légumes étaient souvent commercialisées comme une alternative saine à leurs homologues à base de pommes de terre". Ils appelaient toutefois à "l’instauration d’une valeur de référence pour obliger les fabricants de produits alimentaires à appliquer des mesures pour réduire la teneur en acrylamide".

En attendant, vous pouvez toujours vous fiez au Nutri-Score du produit en question… Voire les cuisiner vous-même à partir de produits frais.