Auriac-Lagast. Les marcheurs à portée de vue du piton ruthénois

Récemment, une météo capricieuse a obligé les 17 marcheurs d’Auriac à changer de Cap pour sa sortie hebdomadaire et c’est sur un circuit plus court et surtout modulable au départ de Bénéchou, site de la station d’épuration où les eaux usées de l’agglomération Ruthénoise sont traitées que les marcheurs se sont retrouvés.

Rodez et sa cathédrale

Un large chemin très agréable offre un cheminement sur les rives de l’Aveyron pour rejoindre le pont d’Agnac et un sentier escarpé jusqu’au village d’Agnac. Direction Toizac hameau établit dans le causse bocager qui borde les contreforts du Lévezou à l’Ouest d’Olemps, seigneurie rattachée à celle d’Agnac à la fin du XIIIe siècle. L’ancienne maison seigneuriale se manifeste à l’entrée du village par la tour qui flanque son logis et dont la partie supérieure servait de pigeonnier. Ce petit village offre de magnifiques points de vue, notamment sur la vallée verdoyante de l’Aveyron avec des touches de jaune grâce au fleurissement des genêts et la belle vue sur Rodez et sa Cathédrale.

Une randonnée appréciée par les participants heureux de se retrouver après une pause de quinze jours