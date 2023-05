Estaing. "Lou Mazuc", nouvelle cuvée de la Maison de la Vigne

Ce printemps 2023, "Lou Mazuc" est arrivé chez les Vignerons d’Olt. Un vin rouge élevé dans un buron sur l’Aubrac.

Samedi 6 mai était un jour particulier pour les vignerons qui sortaient les 660 bouteilles qui, depuis un an, étaient entreposées dans la fraîcheur et l’obscurité de la cave d’un buron, situé à 1200 mètres d’altitude. Ce samedi matin, au milieu des montagnes de l’Aubrac, il faisait beau et bon pour découvrir cette cuvée. Installés devant cet habitat emblématique de nos montagnes, vignerons, propriétaire des lieux et invités dégustaient le vin déposé dans ce buron dont la température varie entre 8 et 14 degrés avec 95 % d’humidité. Une dégustation accompagnée de saucisse sèche, fromage, fouace et pain d’épice maison ! Avec une robe claire, limpide, de couleur rouge pourpre, on sent la finesse des petits fruits rouges. Très fruité donc et flatteur au nez, il donne envie de le boire. On découvre également un léger passage en fût qui assouplit les tanins. L’élevage en hauteur permet de l’améliorer et même de l’affiner. Chacun y va de son petit commentaire, de son ressenti. De l’avis de tous, cette nouvelle cuvée est appréciée et accompagnera parfaitement charcuterie, viande rouge et fromage. Ce vin rouge, mis à vieillir dans le buron, est un assemblage de plusieurs cépages dont le gamay noir, cabernet et fer noir, une production de 2018.

Faire vieillir du vin dans un buron est une longue histoire, une idée qui trottait dans la tête des vignerons depuis quelque temps. C’est aussi l’occasion de renouer avec l’histoire viticole, l’époque où les habitants de la montagne venaient chercher le vin dans la vallée. Il a fallu le hasard d’une belle rencontre entre un propriétaire de buron et un vigneron de la cave d’Estaing pour que se concrétise cette belle aventure sur le territoire de l’Aubrac. Pour preuve, la naissance de cette nouvelle cuvée "Lou Mazuc".

Un nom tout désigné, lou mazuc, cette bâtisse dans laquelle a vieilli le vin. Mais aussi un petit clin d’œil à l’abbé Célestin Aygalenq, natif du Poujol sur la commune de Coubisou (qui fait partie de l’AOC Estaing), qui a écrit la célèbre chanson "Lo Masuc". Sans oublier l’étiquette réalisée par Louise, petite-fille du propriétaire, représentant le buron de son grand-père. Cette nouvelle cuvée révèle l’infini richesse de son territoire et du savoir-faire des vignerons qui ont obtenu la médaille d’or pour la Cuvée de l’Amiral (blanc) millésime 2020 lors du salon des vins de Mâcon (Saône-et-Loire) en 2023.

"Lou Mazuc" est en vente au caveau de la Maison de la Vigne, à L’Escaillou.