Rodez : des étudiants créent... la chaussette ruthénoise !

La promotion 2022-2023 du Bachelor responsable de développement commercial, du Purple Campus de la CCI, vient de créer sa mini-entreprise "A'Vestit" et commercialise dorénavant un produit unique : des chaussettes à l'effigie de Rodez.

Chloé Brugeyroux, 21 ans, est actuellement en alternance chez la SAS Mourlhon, distributeur de fruits et légumes à Lioujas. Antonin Mellé, 25 ans, est lui chez Fidelem à Bozouls. Tous deux suivent une formation au Purple Campus de la CCI Aveyron afin d'obtenir un Bachelor responsable développement commercial. Et tous deux sont depuis peu les heureux PDG d'une petite entreprise, nommée "A'Vestit" : A pour Aveyron, Vestit pour vêtements occitan.

En seulement quelques mois, ces élèves ont relevé le défi lancé par leurs formateurs de créer une mini-entreprise. En passant par toutes les étapes : de la levée de fonds jusqu'à la commercialisation, en passant par la production, le marketing ou encore la communication. Et si leurs aînés de la CCI avaient en leur temps misé sur des biscuits d'apéritifs (Apeyro'n), la promo 2022-2023 a misé, elle, sur... la chaussette. Et plus particulièrement une paire à la gloire de Rodez. Noire, comme un hommage au peintre Pierre Soulages, et avec en relief une ligne représentant la ville et sa célèbre cathédrale.

"Le chic à l'Aveyronnaise"

"Le chic à l'aveyronnaise", soulignent les créateurs, qui ont récemment lancé leur site internet au nom de l'entreprise afin de commercialiser en prévente leur produit, mélange de coton, élasthanne et polyamide. En tout, plus de 500 paires seront mises en vente au prix de 18€ pour la bonne cause - les bénéfices seront reversés à une association -, en ligne ou bien chez "Côte Hommes", boutique de prêt-à-porter en cœur de Rodez.

"C'est une merveilleuse aventure que de créer sa propre entreprise lorsqu'on est encore étudiants. On apprend beaucoup et faire ça en collectif, à plus de 30, c'est un véritable défi", soulignent les élèves. Qui ont mis un point d'honneur à faire briller "notre territoire", tout au long de la création. Un graphiste ruthénois, Denis Moulin, est à l'origine du design. Des entreprises locales ont également joué le jeu du mécénat pour se constituer un petit capital et s'acquitter de la première commande. Celle-ci a été passée auprès de la maison Labonal, basée en Alsace et spécialiste de la fabrication de chaussettes dans l'Hexagone depuis 1924 !

"Laissez-vous tenter, c'est unique", lancent en chœur les élèves, dans l'attente désormais du succès commercial. Leurs formateurs, eux, ont déjà salué tout le parcours accompli.