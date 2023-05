CARTE. Sécheresse en Occitanie : département par département, quel est le niveau d'alerte et les restrictions d'eau mises en place

Au 15 mai 2023, voici la cartographie des départements de métropole concernés par l'un des quatre niveaux d'alerte sécheresse et des appels à vigilance, des appels à des restrictions d’eau et à des interdictions, selon les données recueillies sur le site Propluvia.

Le gouvernement, via son outil en ligne, le site Propluvia, qui quotidiennement, réactualise les restrictions par département concernant l'évolution de la sécheresse, qui cette année encore, est précoce.

L'Occitanie est déjà particulièrement touchée. Tour d'horizon de l'état des lieux au lundi 15 mai 2023.

La carte réactualisée au 15 mai 2023 minuit. Carte - Propluvia

L'Aveyron et la Lozère

À ce jour, le département est en niveau vigilance. En effet, l'Aveyron bénéficie depuis une quinzaine de jours de pluies régulières. Pour autant, cela ne signifie pas qu'il ne faut pas faire attention et poursuivre les économies d'eau.

Toutefois, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour 25 communes de l'Aveyron concernant les sécheresses de l'été 2022.

Idem pour la Lozère, en niveau vigilance.

Les Pyrénées-Orientales

C'est sans aucun doute le département le plus durement touché. Placées en alerte renforcée depuis un certain temps, depuis la semaine dernière, les Pyrénées-Orientales sont passés en alerte "crise". Une petite partie reste en "alerte renforcée".

Ce lundi 15 mai, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a décidé d'envoyer "des renforts immédiats" dans ce département qui fait face à un risque fort d'incendies.

La vente de piscine hors sol est également interdite depuis le 10 mai 2023.

L'Hérault

L'Hérault est à la fois placé en alerte et alerte renforcée. Depuis vendredi 12 mai 2023, la préfecture de l'Hérault a mis en place des restrictions sur les usages de l'eau. Un arrêté lié à l'aggravation du déficit hydrogéologique. "Le manque de précipitations ne permet pas une recharge des nappes phréatiques et maintient une sécheresse des sols équivalente à une situation normale fin juin", indique la préfecture.

\ud83d\udca7Aggravation de la #sécheresse dans l’#Hérault

\ud83d\udc49 pour préserver la ressource en eau, le @prefet34 a décidé de placer des bassins versants :

- en « alerte renforcée » ?

- en « alerte » ?

Les mesures de restriction sont consultables dans l’arrêtéhttps://t.co/tOCWve1yXn pic.twitter.com/QJIqMaD0ds — Préfet de l'Hérault \ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 (@Prefet34) May 12, 2023

"Les niveaux de nappes souterraines restent "inquiétants, atteignant même par endroits des records bas pour la saison".

Aussi, certains bassins versants sont placés en alerte renforcée et d'autres en alerte.

Le Gard

Il est actuellement en alerte renforcée et en crise. Fin avril, la préfecture du Gard a pris la décision de placer la Cèze aval en niveau crise et la Cèze amont, le Gardon amont et le Gardon aval ainsi que le Vidourle en alerte renforcée. La préfecture "parle d'une situation très préoccupante, notamment pour l'alimentation en eau potable de certaines communes et pour l'agriculture, en pleine période de semis."

L'Aude

Le département est pour le moment maintenant en niveau vigilance. Mais, comme le rapporte Midi Libre, "une consultation publique est ouverte jusqu'au 21 mai. Derrière, des mesures devraient être annoncées par secteurs.

Haute-Garonne, Ariège, Gers

Ces trois départements sont au 15 mai classés en niveau vigilance. Autrement dit, ce niveau stipule une information et une incitation des particuliers et des professionnels à faire des économies d'eau.

Quels sont les quatre niveaux d'alerte ?