Maleville. Tailleurs de pierres : fin du premier stage à l’église de Sabadel

Nicolas Carlevato et Rémy Teulier ont accompagné pendant deux semaines, dix jeunes stagiaires de taille de pierres, sur le chantier de l’église de Sabadel. Ce stage a été effectué sous la houlette du président Roland Séguret. Nous retiendrons la phrase de Laure, une stagiaire, Roumaine d’origine, étudiante à l’école d’architecture à Toulouse : "J’ai vécu une expérience culturelle enrichissante. Je découvre le patrimoine, la culture française et plus particulièrement la gastronomie aveyronnaise. Tout cela me donne envie de revenir." Et la jeune Roumaine de noter qu’il "faut travailler pour avoir un résultat". Bien observé. L’association "Les amis de Maleville en Rouergue" œuvre sous l’égide de l’association connue "Rempart France". Elle travaille à l’entretien des bâtiments qui font partie du passé de la commune.

Le prochain chantier se fera du 29 juillet au 16 août.

Travaux prévus : le montage de la croisée d’ogive sur la chapelle gothique.