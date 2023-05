Tourisme : la fréquentation n'attend pas le début de l'été et repart déjà à la hausse en Sud-Aveyron

Par rapport à l’an dernier, 13 % de touristes en plus sont venus découvrir Millau, depuis les vacances de Pâques. La tendance est la même au niveau départemental.

Les visiteurs qui grimpent les escaliers du Beffroi de Millau, découvrent l’église semi-troglodytique de Peyre ou les villages fortifiés de La Cavalerie ou de Sainte-Eulalie-de-Cernon… Ils sont de retour dans le département de l’Aveyron ! La saison touristique a démarré, avec les vacances de Pâques et les deux premiers ponts du mois de mai. Et selon les professionnels, elle s’annonce plutôt bien..

"Destination nature"

"La fréquentation est en hausse de 13 % sur Millau, par rapport au printemps dernier, détaille Frédéric Hideux, directeur de l’office de tourisme Millau grands causses. Et on a enregistré une augmentation de l’affluence de 7 % sur notre antenne au Rozier." Comme tous les ans, le professionnel note que le public est surtout composé d’habitants de la région qui viennent sur de courts séjours. "On continue à être une destination nature où on prend le temps et où on mange bien avec, en prime, cette année, une météo plutôt favorable, observe-t-il. On a également eu une bonne fréquentation sur l’événementiel."

Des tendances que confirme l’Adat, l’Agence départementale de l’attractivité et du tourisme. "La fréquentation est en hausse par rapport à l’an dernier, confirme son président, Jean-Luc Calmelly, sans pouvoir donner de chiffres précis dès la mi-mai. Le fait que les jours fériés soient tombés un lundi, avec des week-ends de trois jours, a joué."

Il remarque que les randonnées et les excursions à vélo ont plu, avec du monde, notamment, sur le Larzac. Comme habituellement, les touristes sont essentiellement français. Ils viennent de région parisienne et des départements limitrophes, de l’Hérault et de la Haute-Garonne. Sur la population étrangère, les Espagnols étaient plus nombreux que d’habitude.

L’inflation demeure la variable inconnue

"Tout le monde dit que les voyants sont au vert, mais on reste prudent", tempère Jean-Luc Calmelly, en faisant référence à l’année 2022. La saison avait commencé sur les chapeaux de roues avant de ralentir sur la deuxième quinzaine de juin et le mois de juillet "probablement à cause de la canicule". Le gros point d’interrogation, cette année, se situe pour l’instant du côté de l’inflation et des conséquences sur les modes de consommation des touristes.

"La hausse des prix aurait pu perturber les départs en vacances à Pâques, ce qui n’a pas été le cas", remarque Jean-Luc Calmelly. Il reste difficile d’évaluer si ceux qui viennent découvrir notre région évitent au maximum de dormir sur place ou s’ils s’organisent davantage avec des sandwichs plutôt que de s’attabler à un bon restaurant.