Affaire des écoutes : Nicolas Sarkozy condamné à trois ans de prison dont un an ferme par la cour d'appel de Paris

Ce mercredi 17 mai 2023, la cour d'appel de Paris a condamné Nicolas Sarkozy à trois ans de prison dont un an ferme, dans le cadre de "l'affaire des écoutes".

La cour d'appel de Paris a tranché : ce mercredi 17 mai 2023, elle a confirmé la condamnation de Nicolas Sarkozy dans l'affaire des "écoutes".

Trois ans de prison, dont un an ferme

Le tribunal a déclaré l'ancien chef de l'Etat coupable de corruption et trafic d'influence et l'a condamné, comme en première instance, à trois ans de prison dont un an ferme. En effet, en mars 2021, l'ancien chef de l'Etat avait déjà été condamné à trois ans de prison dont deux avec sursis. L'année de prison ferme sera aménagée sous bracelet électronique.

Privé de ses droits civiques

Nicolas Sarkozy a également été privé de ses droits civiques, et ce pour une durée de trois ans. L'ancien président de la République, locataire de l'Elysée de 2007 à 2012, sera donc inéligible et ne pourra plus voter pendant ces 36 mois.

"Nous ne lâcherons pas ce combat-là"

Les avocats de Nicolas Sarkozy ont annoncé se pourvoir en cassation contre la condamnation en appel de l'ancien président. "Nous irons jusqu'au bout du chemin judiciaire s'il le faut", a déclaré l'avocate de Nicolas Sarkozy Jacqueline Laffont à la sortie du tribunal. La décision de la cour d'appel est "critiquable, contestable en droit, en fait", a-t-elle ajouté. "Nous ne lâcherons pas ce combat-là qui est un combat juste face à une décision inique et injuste."

"Bismuth"

C'est à la fin de l'année 2013 que les juges d'instruction, chargés d'enquêter sur les soupçons de corruption libyenne pour la campagne victorieuse de 2007 de Nicolas Sarkozy, branchent alors les deux lignes de l'ancien président.

Mais ils mettent la main sur une troisième, que l'ancien chef de l'Etat a achetée sous l'identité de Paul Bismuth. Comme le rappellent nos confrères de l'AFP, l'ancien président échange alors avec Thierry Herzog, ami et avocat.

Le duo évoque un potentiel pacte de corruption noué avec Gilbert Azibert, avocat général à la Cour de cassation : celui-ci est accusé d'avoir pesé sur un pourvoi formé par l'ancien chef de l'Etat dans l'affaire Bettencourt.

Deux autres peines similaires

Thierry Herzog et Gilbert Azibert ont été condamnés aux mêmes peines, ce mercredi 17 mai 2023.