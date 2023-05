Agression du petit-neveu de Brigitte Macron : trois suspects en détention provisoire, le procès renvoyé en juin

Le procès a été renvoyé à la demande de la défense, trois prévenus suspectés d'avoir passé à tabac le petit-neveu de Brigitte Macron ont été placés en détention provisoire.

Après l'intervention télévisée du chef de l'Etat lundi 15 mai 2023, le petit-neveu de Brigitte Macron aurait été agressé à Amiens dans la soirée. Jean-Baptiste Trogneux aurait été pris à partie par des manifestants sous les coups de 22 heures.

Huit personnes ont été placées en garde à vue : sept hommes âgés de 20 à 35 ans et une adolescente de 16 ans. Trois hommes devaient être jugés ce mercredi 17 mai en comparution immédiate, ils ont été placés en détention provisoire après la demande de renvoi de la défense.

Le procès a donc été renvoyé au 5 juin. L'adolescente de 16 ans doit également être présentée entre-temps à un juge pour enfants.

Une "affaire de la honte"

Jean-Baptiste Trogneux aurait été roué de coups au moment où des personnes auraient jeté des poubelles et d'autres projectiles sur la vitrine de sa chocolaterie, à Amiens. "Il s’est mis en boule pour se protéger mais il a des blessures à la tête, au visage, au genou et à un doigt", a précisé son père dans les colonnes du Courrier Picard.

La victime aurait une contusion à la tête, des doigts cassés, et serait "en observation dans l'attente d'un scanner cérébral". Il a confirmé à nos confrères du Courrier Picard que depuis l'élection d'Emmanuel Macron, "on ne cesse de recevoir des attaques. Ça a commencé par des crachats, des menaces et maintenant ça... C'est exponentiel".

Jean-Baptiste Trogneux a écopé de 4 jours d'ITT, comme l'a rappelé le procureur de la République, évoquant une "affaire de la honte".