Aveyron : 28 nouveaux internes à Jacques-Puel, la preuve de "l'attractivité" du centre hospitalier

L'hôpital a reçu, mardi 2 mai, un nouveau contingent d'internes qui y poursuivront leur formation pour une durée de 6 mois.

La quasi-totalité arrive de la faculté de médecine de Toulouse, et tous ont fait le choix de passer les six prochains mois à l'hôpital Jacques-Puel de Rodez. Vingt-huit internes ont rejoint, depuis mardi 2 mai, le centre hospitalier ruthénois où ils sont affectés dans la plupart des services : réanimation, gynécologie obstétrique, anesthésie, oncologie, pédiatrie ou encore aux urgences.

"Ils sont en formation, explique la directrice des affaires médicale Aurélia Gambaraza, et nous sommes très contents de les voir arriver. Cela prouve que l'on est attractif, ils viennent à Rodez chercher un encadrement médical et un plateau technique de qualité".

Tous les six mois, le centre hospitalier reçoit une nouvelle promotion, et certains reviennent dans l'Aveyron une fois formés, à l'hôpital ou en médecine de ville. Le résultat des efforts conjoints du Département, de Rodez agglomération et du centre hospitalier, qui travaillent au long de l'année pour faire connaître l'Aveyron auprès de ces médecins en formation.