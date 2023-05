Voir renaître le site : c’est le voeu pieu de la première conférence des amis de Jalenques, le 15 mai à la salle des fêtes de Quins. Une conférence qui commençait par la visite des lieux en fin d’après-midi.

Jalenques, sur la commune de Quins, ce sont des ruines qui ont peut-être un avenir, avec un projet de restauration titanesque d’un château et d’un village oublié sous un tas de pierres, porté par les Amis du lieu. Deux propriétaires ont pu se porter acquéreurs de la moitié du site et engager une restauration.

Christophe Deroo, le maître des lieux, parle d’un centre culturel dans une dizaine d’années... Quoi qu’il en soit, le site est somptueux.

Botanique...

La visite commençait par les plantations de Juliette, sur ce qui devait-être l’ancien jardin du château. Un commentaire très précis de celle qui a créé un parcours botanique sur Naucelle. Léo a pris le relais pour commenter les abords du château, bâti à partir du roc. En serpentant, un petit chemin de traverse, on peut se rendre compte de l’existence de l’ancien village et apercevoir un four à pain sauvé par les propriétaires. En remontant, une belle source bâtie coule vers le "riu". Christophe Deroo, se plaît à rappeler que les démolisseurs du XVIIIe avaient vendu le plus rentable : poutres, encadrements, fenêtres… François terminera la visite par les extérieurs, avec une vue imprenable sur la végétation verdoyante du lieu.

La conférence de Quins amenait des précisons multiples sur ces seigneurs d’alors, qui bien que dans l’obligation de vendre, aimaient les belles choses. Des extraits de faillances de Chine ou du Japon témoignent de la qualité des couverts par exemple.

...Et fête des jardins

Le week-end des 3 et 4 juin, le site fêtera pour la quatrième année les "jardins" avec des mélodies de violons, flûtes, guitares, et d’autres instruments qui s’inviteront au milieu des parterres fleuris de Juliette.

Plus tard, le 15 juin, les enfants des écoles de Salan et Sauveterre viendront in situ, découvrir les lieux et écouter une pièce écrite sur l’histoire de Jalenques par Christophe.