Aveyron : comment le Covid a relié des collégiens de Paris aux résidents de l’Ehpad de Laissac

Près de 2 ans et demi après leurs premiers contacts, ils se sont enfin rencontrés. La belle histoire du jour.



Avec toute la fougue de leur jeunesse et tout leur cœur, 32 élèves du collège Jules Ferry (Paris 9e) accompagnés de 4 professeurs sont venus jusqu’à Laissac pour rencontrer les résidents. Pourquoi ?

L’histoire a commencé il y a deux ans, lors de la crise sanitaire, à l’époque où le confinement et les contaminations Covid frappaient au plus fort. Jeanne Garnier, enseignante en EPS au collège Jules Ferry, a souhaité rompre l’isolement vécu difficilement tant par les collégiens que par les pensionnaires de maisons de retraite, en proposant un échange épistolaire. Les élèves ont adhéré au projet et envoyé les premiers courriers à Noël 2020. Les résidents, partant pour l’aventure, ont répondu à leurs missives et ce fut le début d’échanges amicaux et réguliers.

Fin 2022, un Noël solidaire a vu le jour au collège, ce qui a permis à chacun des résidents de recevoir plusieurs cadeaux gourmands ou ludiques de la part des collégiens pour les fêtes de fin d’année. Les résidents de l’Ehpad ont aussi joué au père Noël en offrant un panneau de basket au collège.

Loin des yeux...

Après une année de correspondance, alors en 5e, les élèves avaient manifesté le souhait de rencontrer leurs correspondants. Leur enseignante, Jeanne Garnier, a donc entrepris d’organiser une semaine en Aveyron, favorisant l’opportunité de développer les liens entre jeunes et plus anciens.

Et en avril 2023, les élèves, à présent en 4e, se sont rendus en Aveyron et ont été hébergés dans les chalets de l’Anse du lac à Pont-de-Salars. Ce fut l’occasion pour eux de découvrir les sports nautiques et de plein air, de faire des visites plus culturelles et bien évidemment de partager de précieux moments avec les résidents à l’Ehpad.

Au sein de l’Ehpad, les élèves et les résidents ont construit ensemble une fresque grâce aux enseignants d’art plastique du collège et à l’animatrice de l’Ehpad. Les collégiens ont également travaillé sur les thèmes de la mémoire et de l’amour grâce à leur enseignante de SVT (Science de la Vie et de la Terre).

Il n'y a pas d'âge pour partager

Les duos de correspondants ont fait connaissance et ont participé ensemble à divers ateliers : visite de l’établissement, motricité avec jeux d’adresse, chorale, sophrologie, jeux de mémoire, chimie et bulles de savon avec leur professeur de chimie, danse avec leur professeur d’EPS, karaoké et, bien sûr, installation de la fresque. Les résidents ont invité les collégiens à partager un repas traditionnel aveyronnais : farçous, aligot/saucisses et flaune.

Pendant une semaine, l’Ehpad a changé de rythme et d’ambiance en accueillant ces jeunes, pleins de vie et de véritables échanges ont eu lieu permettant même à certains jeunes de reprendre confiance en eux…

Ce magnifique projet qui permet de décloisonner collège et Ehpad, avec pour objectif la création de lien social, la transmission d’expérience de vie et le partage va se poursuivre.

De nouvelles aventures sont à venir : la publication d’un livre autour de cette expérience, ainsi que la réalisation d’un film sur le quotidien des élèves.