Basket-ball : cette saison, l'Aveyron-Lozère "a gagné plus de 350 licenciés", se réjouit Christel Espinasse

Toute la journée du jeudi 18 mai à Rodez, le comité Aveyron-Lozère orchestre les finales de la coupe départementale. L’occasion de prendre le pouls du basket aveyronnais avec sa présidente, Christel Espinasse, avant que la saison se termine. Entretien.

Dans un mois et demi vous soufflerez la bougie de votre première année de présidence. Qu’en retenez-vous ?

Je retiens que c’est passé très vite ! On n’a pas eu le temps de faire tout ce qu’on voulait : il y avait du travail. Et pour quelqu’un qui est actif, ce n’est pas facile. Même si ça faisait 18 ans que j’étais secrétaire générale, je connaissais… mais il faut du temps.

Fin janvier, le comité Aveyron-Lozère a dépassé les 2 500 licenciés. Avez-vous réussi à atteindre le record de 2 636 licences ?

On est à 2602, on n’est pas loin ! On ne va pas arriver à l’atteindre mais on a vraiment de nouveau augmenté en termes de licences. Et c’est vraiment bien parce qu’on en avait perdu 700 avec le Covid-19. L’an dernier, on était à peu près 2 200 licenciés. Donc là, on a gagné plus de 350 licenciés.

Cette augmentation concerne-t-elle une catégorie d’âge en particulier ?

Surtout les jeunes. Notamment sur le mini-basket, les U13 et beaucoup chez les U15. Ce sont plutôt des débutants qui n’avaient jamais touché un ballon de basket. Ils sont aussi venus à travers le 3x3, car c’est une discipline olympique et télévisée. Et elle est moins contraignante.

Ces chiffres sont-ils synonymes de bonne santé pour la discipline sur le territoire ?

Oui, on est très content. En Lozère, c’est un peu plus dur : un club a arrêté par manque de bénévoles. Maintenant il y en a deux : Mende et Margeride (Saint-Chély-d’Apcher). C’est plus dur qu’en Aveyron, où il y a beaucoup de clubs, car c’est rural et ils ont plus de mal à faire des équipes.

Comme l’an dernier, l’Elan Aveyron, qui termine sa deuxième saison, est presque de toutes les finales. Qu’apporte cette coopération territoriale au basket aveyronnais ?

La CTC (coopération territoriale des clubs) existe depuis longtemps, j’ai baigné dedans. Ça a changé de nom en 2021 et elle compte désormais sept clubs (contre cinq, puis quatre, avant, essentiellement de l’agglomération ruthénoise). Ça permet à des joueurs d’évoluer à un niveau supérieur, de viser le top, et à d’autres de pouvoir compléter des équipes. Chacun y trouve son niveau, dans toutes les catégories, dès les U13. Après, chaque club doit avoir sa propre école de mini-basket. Ensemble, on est plus fort. Et c’est une CTC encore expérimentale, car c’est une des rares en France. La fédération s’appuie justement sur elle.

Chez les seniors féminines, l’équipe II de l’Elan Aveyron remet son titre acquis face à Villefranche (66-52) il y a un an, en jeu. Jean-Louis Bories

En termes de développement et de projets, le comité veut notamment miser sur le 3x3, avec la création de la ligue "Découverte tour". Quels en sont les objectifs ?

Quand j’ai pris la présidence, j’ai demandé à notre conseiller technique fédéral, Anthony Guillamet, de développer quelque chose car c’était dommage que les enfants aient le championnat qui s’arrête au mois d’avril. Et que d’avril à fin juin, il n’y ait rien, à part les entraînements. Donc on s’est dit qu’il fallait développer le 3x3. Le championnat de 5x5 terminé, place au 3x3 ! On demande aux clubs d’organiser, avec notre aide, des tournois 3x3 (11 au total, entre le 20 mai et le 17 juin). Chacun choisi sa date, les catégories… des U13 aux seniors, dont les seniors loisir, et même les non-licenciés peuvent s’inscrire.

On veut aussi développer, cette année on n’a pas eu le temps mais on va le faire l’année prochaine en prenant une alternante : faire entrer le basket dans les entreprises. Ça peut être du 3x3, du 5x5, on peut aller faire des séances dans les entreprises. Et peut-être lancer un championnat. Il y a tout à créer !