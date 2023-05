L'INSEE a dévoilé une étude sur les cambriolages en France, en Occitanie et dans les différents départements, concernant l'année 2022. Mais aussi depuis 2016.

Le taux de cambriolages de logements en France, en 2022, a été dévoilé par l'INSEE, qui a également décliné son calcul sur le plan régional et départemental, ainsi que la tendance depuis 2016.

5,8 pour mille en France, 5,4 en Occitanie

En France, le taux de cambriolages, en 2022, est de 5,8 pour mille logements. En Occitanie, le chiffre est moins important puisqu'il s'élève à 5,4 : les services de police et de gendarmerie ont enregistré 19 770 cambriolages ou tentatives de cambriolages l'an passé, dans la région.

L'Aveyron parmi les départements les moins touchés d'Occitanie...

Au sein même de la région Occitanie, l'Aveyron fait partie des départements les moins touchés par le phénomène. Le taux de cambriolage y est de 1,8 pour mille logements. Il n'y a qu'un territoire, dans la région, qui possède une donnée inférieure : la Lozère (1,3). Viennent ensuite le Lot (2,6), les Hautes-Pyrénées (2,9) et l'Ariège (3,1).

À l’inverse, les trois départements les plus touchés sont l'Aude (5,9), le Gard (6) et enfin la Haute-Garonne, qui arrive loin devant, avec un chiffre de 8,5 cambriolages pour mille logements, en 2022.

L'Aveyron fait partie des départements de France les moins touchés par les cambriolages. INSEE - Capture d'écran

... et de France

Comme l'indique également l'INSEE dans son étude, la Lozère, l'Aveyron et le Lot ont aussi des chiffres faibles à l'échelle nationale : ils font aussi partie des dix départements français ayant des taux les plus bas. Voici le classement complet, selon le taux de cambriolages pour mille logements, en France, du département le moins touché à celui qui est, au contraire, le plus impacté :

Haute-Corse : 1,2

Lozère : 1,3

Corse-du-Sud : 1,4

Cantal : 1,7

Aveyron : 1,8

Manche : 2,1

Hautes-Alpes : 2,1

La Réunion : 2,3

Corrèze : 2,6

Lot : 2,6

Calvados : 2,8

Hautes-Pyrénées : 2,9

Jura : 3

Territoire de Belfort : 3

Ariège : 3,1

Creuse : 3,1

Doubs : 3,1

Haute-Saône : 3,2

Martinique : 3,3

Vendée : 3,3

Savoie : 3,3

Côtes-d’Armor : 3,4

Haute-Loire : 3,4

Somme : 3,4

Vosges : 3,4

Meurthe-et-Moselle : 3,4

Mayenne : 3,6

Bas-Rhin : 3,6

Finistère : 3,7

Ardèche : 3,7

Pyrénées-Atlantiques : 3,8

Moselle : 3,8

Eure-et-Loir : 3,8

Alpes-de-Haute-Provence : 3,8

Allier : 3,8

Indre : 3,9

Haut-Rhin : 4

Seine-Maritime : 4

Deux-Sèvres : 4

Maine-et-Loire : 4

Pyrénées-Orientales : 4

Gers : 4,1

Orne : 4,2

Guadeloupe : 4,3

Côte-d’Or : 4,3

Charente : 4,4

Nièvre : 4,4

Oise : 4,5

Meuse : 4,5

Alpes-Maritimes : 4,5

Saône-et-Loire : 4,5

Dordogne : 4,6

Haute-Vienne : 4,6

Pas-de-Calais : 4,6

Morbihan : 4,7

Ille-et-Vilaine : 4,7

Haute-Marne : 4,7

Eure : 4,7

Ardennes : 4,7

Landes : 4,8

Yonne : 4,8

Tarn : 4,9

Loiret : 4,9

Loir-et-Cher : 4,9

Marne : 5

Charente-Maritime : 5

Tarn-et-Garonne : 5,1

Indre-et-Loire : 5,1

Haute-Savoie : 5,2

Vienne : 5,3

Cher : 5,4

Lot-et-Garonne : 5,5

Aube : 5,6

Sarthe : 5,6

Hérault : 5,7

Aude : 5,9

Var : 5,9

Gard : 6

Loire : 6,2

Aisne : 6,3

Drôme : 6,6

Puy-de-Dôme : 6,9

Nord : 7

Yvelines : 7,1

Essonne : 7,2

Seine-et-Marne : 7,3

Val d’Oise : 7,5

Ain : 7,6

Isère : 8,3

Haute-Garonne 8,5

Val-de-Marne : 8,6

Gironde : 8,6

Paris : 8,7

Loire-Atlantique : 8,9

Seine-Saint-Denis : 9,2

Vaucluse : 9,6

Rhône : 10,2

Guyane : 11

Bouches-du-Rhône : 11,4

Quelle tendance depuis 2016 ?

Le statisticien fait remarquer qu'en Occitanie, les cambriolages ont nettement diminué, passant de 30 000 en 2016 à 20 000 en 2022. En termes de pourcentages, en six ans, la baisse a été de 38,7% en Aveyron. Elle a été encore plus significative dans le Gers (-42,3), dans le Lot (-46,3) et dans le Tarn-et-Garonne (-51,6).

Mais sur d'autres territoires du pays, la tendance n'a pas diminué sur ces six dernières années. Au contraire : le nombre de cambriolages et tentatives de cambriolages de logements a augmenté de 52,4% en Ille-et-Vilaine, de 27,7% à Paris ou encore de 25,9% dans la Vienne.