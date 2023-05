CARTE. L'Occitanie figure parmi les territoires où le risque de sécheresse est le plus probable, cet été

Ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu a relayé, ce mercredi 17 mai 2023, une carte présentant les territoires selon le risque de sécheresse, pour l'été 2023.

À un peu plus d'un mois du début de l'été, la France se projette déjà vers une période de l'année qui sera scrutée de toutes parts, notamment en raison de la sécheresse. Ce mercredi 17 mai 2023, Christophe Béchu, Ministre de la transition écologique, a présenté une carte du pays, divisée selon le niveau de risque de sécheresse.

De possible à très probable

Chaque département de l'Hexagone arbore donc une couleur : jaune pour un risque de sécheresse jugé possible, orange pour un risque jugé probable et enfin rouge pour un risque jugé très probable.

L'Occitanie pas épargnée

Une grande partie du sud de la France affiche la couleur rouge. C'est le cas dans plus de la moitié de la région Occitanie, où huit départements sont classés parmi les territoires présentant un risque de sécheresse très probable pour l'été 2023 :

la Lozère

le Gard

l'Hérault

l'Aude

les Pyrénées-Orientales

l'Ariège

la Haute-Garonne

les Hautes-Pyrénées

L'Aveyron échappe au rouge, mais figure tout de même en orange : le risque de sécheresse y est jugé probable, comme dans le reste de la région Occitanie, autrement dit le Gers, le Lot, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.

Publiée aujourd’hui pour anticiper la situation estivale, la nouvelle cartographie est une projection d’ici à la fin de l’été des territoires avec risques de sécheresse.



Quels territoires sont les plus impactés ?

Si l'Occitanie compte plus de la moitié de ses terres en rouge, la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur ne compte, elle, aucune exception. Ses six départements sont en rouge. Même son de cloche du côté de l'Ain, de l'Isère, de la Drôme et de l'Ardèche, ainsi que de la Haute-Corse.

Parmi les territoires de la moitié nord du pays qui font face à un risque très probable de sécheresse durant l'été à venir figurent les Deux-Sèvres, la Vienne, le Loiret, le Val d'Oise, les Yvelines, l'Essonne, la Seine-et-Marne, et la Marne.

D'autres départements moins touchés

À l’inverse, le niveau jaune, qui représente le risque de sécheresse le moins élevé, autrement dit possible, concerne une grande partie nord-ouest et nord-est du pays, ainsi que Paris. La Gironde est le seul département de la moitié sud de la France à être également en jaune. Le reste du pays vire, lui, à l'orange, avec un risque de sécheresse jugé probable pour cet été 2023.