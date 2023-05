CARTE. Pont de l'Ascension : un jeudi rouge et un dimanche noir sur les routes, voici les grands axes à éviter

Ce dimanche 21 mai s'annonce comme "le jour le plus chargé de l'année sur ces routes".

Le pont de l'Ascension risque d'entraîner d'importantes difficultés de circulation sur les routes, annonce Bison Futé, surtout lors de ce dimanche 21 mai qui "devrait être le jour le plus chargé de l'année".

"Les usagers se dirigeront en majorité vers les lieux de villégiature et les zones côtières, situés à courte ou moyenne distance du domicile. Les trajets reliant les grandes agglomérations aux plages les plus proches connaîtront une circulation dense, non seulement au début et à la fin du week-end, mais aussi au cours des autres jours de la période pour des excursions à la journée si les conditions météo sont favorables", prévient Bison Futé.

Un jeudi classé rouge

Ce jeudi férié, la France tout entière est classée en rouge dans un premier temps. Les conditions de circulation seront particulièrement difficiles sur l'A61 entre Toulouse et Narbonne de 8h à 17h, sur l'A9 entre Montpellier et l'Espagne de 9h à 17h, ainsi que sur l'A7 entre Lyon et Orange jusqu'à 19h. Il est suggéré d'éviter ces grands axes si vous partez en vacances.

Le tunnel du Mont-Blanc entre la France et l'Italie sera aussi chargé entre 7h et 18h, tout comme l'autoroute A10 entre Paris et Tours de 7h à 15h.

Voici les grands axes à éviter jeudi, dans le sens des départs. Capture - Bison Futé

Un dimanche noir dans le sens des retours

Les voyants sont au vert pour samedi, mais d'énormes galères sont à prévoir pour dimanche. Voici tous les secteurs à éviter en revenant du long week-end de l'Ascension.

rejoignez ou traversez l’Île-de-France et les grandes métropoles avant 12h,

l’autoroute A13, entre Caen et Paris, de 10h à 21h,

l’autoroute A11 entre Nantes et Paris, de 9h à minuit,

la nationale 165, entre Quimper et Nantes, de 10h à 19h,

l’autoroute A10, entre Bordeaux et Paris, de 11h à minuit,

l’autoroute A7, entre Marseille et Lyon, de 9h à minuit,

l’autoroute A9, entre l’Espagne et Orange, de 16h à 19h, et entre Montpellier et Orange, de 9h à 23h,

l’autoroute A61 entre Narbonne et Toulouse, de 11h à minuit,

le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l’Italie et la France, de 11h à minuit.

Les axes à éviter dimanche, dans le sens des retours. Capture - Bison Futé

.