Brommat. De nouveaux locaux pour la SAS Mouliac et fils

Les Etablissements Mouliac, sous la direction de Christophe Marcillac et accompagné de Philippe Mouliac (ancien dirigeant et cédant de l’entreprise en juillet 2021) ont organisé des journées portes ouvertes à l’occasion de l’inauguration de leurs nouveaux locaux à la Zone artisanale de Courbilhac.

C’était l’occasion de présenter beaucoup de nouveautés de la marque CLAAS. Etaient aussi présentées les nouveautés en matériels d’espace vert tel que robots de tonte nouvelle génération connectés, tracteurs auto-portés, tondeuses, fendeuse thermique sur chariot ainsi que d’autres matériels forestiers de transport et de travail au sol qui ont fait le bonheur des nombreux visiteurs durant ces deux jours.

Plusieurs ateliers de découverte ont pu être mis en avant, les nouvelles technologies GPS de guidage agricole, les nouveaux services accessibles par l’application Claas Connect destinés à tous les clients Claas. L’équipe du site, Michel, Florent, Anthony, Florent et Joris ont pu faire découvrir leurs nouveaux locaux et espaces de travail dont ils bénéficient, l’atelier de mécanique agricole, l’atelier d’espace vert et un magasin libre service de 70 m² afin de satisfaire au mieux les besoins de la clientèle qui a pu échanger autour d’un buffet convivial pour l’occasion.