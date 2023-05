Luc-la-Primaube. Des après-midi au rythme de la zumba

La zumba fait partie des nombreuses activités proposées par la MJC de Luc-la-Primaube.

Une activité fitness, ludique et dynamique associant danse, sport et rythme latino qui suscite beaucoup d’engouement. Toutes les semaines ils sont nombreux à venir "zumber" à l’Espace animation de Luc. Gaëlle Joyes, professeur de zumba, anime ces cours le mercredi de 16 h 15 à 17 h pour les moins de 6 ans, de 17 h à 17 h 45 pour les plus de 6 ans et de 18 h 45 à 19 h 45 pour les ados et adultes. Ces derniers enchaînent des mouvements de fitness, des chorégraphies sur des rythmes endiablés qui améliorent leur santé et leur bien-être. Le programme développe leur concentration, la confiance en soi et stimule aussi le métabolisme. Le but est de s’amuser, rencontrer des amis, dépenser de l’énergie et apprendre quelque chose de nouveau. La zumba kids s’adresse aux petits et grands, de 3 à 12 ans, qui peuvent se défouler, travailler leur sens du rythme, leur coordination. Cela permet de mener une vie saine et d’inciter les enfants à pratiquer des activités physiques sans effort en les rendant amusantes.

Les séances comportent des mouvements adaptés aux enfants, basés sur la chorégraphie, avec des pas simplifiés, des jeux, des activités… Les cours se composent d’éléments clés du développement de l’enfant comme le leadership, le respect, l’esprit d’équipe, la confiance, l’estime de soi, la mémoire, la créativité, la coordination, la conscience culturelle.

Renseignements au 05 65 42 30 33 ou sur accueil@mjcllp.fr