Rieupeyroux. Génération Le Théron prépare la fête d’été

Le comité Génération Le Théron (anciennement Foyer des jeunes) a invité en guise de remerciement, tous ceux et celles leur avaient prêté mains fortes pour assurer les festivités de l’été dernier. La journée a eu lieu à Cahors avec visite de la ville en petit train et croisière. Le président pris la parole pour remercier tous les bénévoles. Cette présence intergénérationnelle est une marque de sympathie et d’encouragement pour toute l’équipe du comité et l’attachement à faire perdurer la vie au Théron. Le programme des festivités des 21, 22 et 23 juillet prochains a été dévoilé. La réunion pour sa préparation aura lieu le jeudi 22 juin (et non le 23), avec la présentation du projet des différents panneaux qui vont être placés dans le village "C’était hier au Théron et dans ces hameaux". Dimanche 17 septembre sera organisé un repas de retrouvailles à la salle des fêtes du Théron avec Rando tracteur (le matin rando pédestre).