Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Le festival de musique en vallée d’Olt se prépare activement

Les membres organisateurs du Festival de Musique en Vallée d’Olt s’activent actuellement pour préparer cet évènement de musique classique qui se déroulera cette année du 18 au 29 juillet prochain.

Après une édition 2022 réussie et qui a retrouvé son fidèle public, les membres de l’association Orgues et Musiques organisatrice se mobilisent de nouveau pour trouver des financements publics et privés afin de permettre la poursuite de ce festival qui rayonne sur l’ensemble du territoire des communautés de communes des Causses à l’Aubrac, ainsi que du Comtal-Lot et Truyère.

Fidèle à son habitude, Céline Nessi, directrice artistique du festival, a réuni une quinzaine de musiciens talentueux issus des plus prestigieuses formations françaises : Orchestre de l’Opéra de Paris, Orchestre National de France, Orchestre Philharmonique de Radio France. Elle a concocté pour cette 29e édition une programmation attractive et originale autour du thème du célèbre compositeur Schubert. Ils seront rejoints par environ 80 stagiaires de l’Académie de Musique qui ne manqueront pas, comme chaque été, d’animer les rues et les marchés de la commune.

Elle a concocté un programme équilibré, alliant moderne et ancien, afin de séduire un large public et régaler les mélomanes de tous âges.

Voici les dates des spectacles : lundi 18 juillet à 20 h 30 église paroissiale St Geniez d’Olt ; jeudi 20 juillet à 20 h 30 à Saint- Côme-d’Olt ; vendredi 21 juillet à Saint-Geniez d’Olt à l’auditorium ; samedi 22 juillet à Prades-d’Aubrac ; lundi 24 juillet à 18 h 30 à l’auditorium de Saint-Geniez-d’Olt ; mardi 25 juillet à 20 h 30 à l’auditorium de Saint-Geniez-d’Olt ; jeudi 27 juillet, à 20 h 30 à Ste Eulalie d’Olt ; vendredi 28 juillet à 20 h 30 au cloître de Saint-Geniez d’Olt.

Renseignements www.festivalolt.com Réservations auprès de l’office de tourisme de Saint-Geniez-d’Olt à compter du mois de juin.