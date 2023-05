Laguiole. Le marché hebdomadaire s’étoffe avec l’arrivée du printemps

Les commerçants fidèles sont toujours présents ; aux beaux jours, d’autres s’installent pour le plus grand bonheur des clients.

C’est le moment de planter... le stand de plants fleuris et aromatiques attire l’œil par ses couleurs vives. En marchant, on découvre les vestes et pulls en laine, de jolies sacs, corbeilles… en crochet ; du pain et des viennoiseries. La bonne charcuterie et volaille de Nicole, ainsi que les légumes bio des agriculteurs de la vallée, des œufs frais et la volaille de Marc accompagnent l’odeur alléchante des farçous en train de cuire, de quoi se mettre en appétit.

Les voitures restent au parking, les agents municipaux ayant disposé les panneaux délimitant l’accès aux véhicules, permettant ainsi une déambulation en toute sécurité.