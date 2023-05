Luc-la-Primaube. L’équipe réserve garde l’espoir de se maintenir en D1

En recevant Saint-Juéry, l’équipe fanion de Luc Primaube Football Club n’avait plus droit à l’erreur pour continuer à entretenir l’espoir d’un maintien en R2. Une opposition qui a accouché d’un match nul logique, 0 à 0. Les locaux ont été incapables d’élever le niveau de jeu.

De plus, la chance et le réalisme n’étaient pas de leur côté. Les protégés de Franco Vignola ont regagné les vestiaires la mine défaite, Cazes un concurrent direct au maintien s’étant imposé 1 à 0 à Sources d’Aveyron.

Courant toujours le risque de la relégation, l’équipe II avait fort à faire contre Ouest Aveyron. Après des tentatives infructueuses en première mi-temps, les Luco-Primaubois, menés 1 à 0 à la pause, ont imposé leur jeu en seconde période et trouvé le chemin des filets à trois reprises par Bouloc et Soler (2), gardant ainsi l’espoir de se maintenir en D1. En D2, l’équipe III l’a emporté 4 à 1 contre Bozouls.

En concédant le match nul, 2 à 2, contre Montbazens/Rignac, les U18 voient Juillan Marquisat, vainqueur 4 à 3 à Vallon, les rejoindre dans le fauteuil de leader. Défaite des U17, 3 à 2 (buts de Degand et Gonzalès) face à Mont. J. Esp.

Chez les U15, défaite de l’équipe I, 4 à 1, face à EFC 88 et victoire 2 à 1, de l’équipe II contre Sources d’Aveyron/Laissac/Sévérac. Chez les U13, l’équipe I a fait match nul contre Le Buisson ESC.

Défaites de l’équipe II, 5 à 0 face à St-Laurent/La Canourgue et 4 à 0 face à Millau SO II. L’équipe III s’est imposée 1 à 0 contre Foot Vallon II et s’est inclinée 2 à 0 face à Rives du Lot II.