Rullac-Saint-Cirq. Les scolaires sensibilisés au handicap

Les enfants de l’école de Rullac ont assisté à une rencontre avec les enfants des écoles de Lédergues, Durenque, Saint-Jean-Delnous. (du CE1 au CM2). Durant cette journée les élèves ont bénéficié de l’intervention du comité Handisport Aveyron et ont pu être sensibilisés aux handicaps. Après une partie théorique, ils ont participé à trois ateliers de "mise en situation" (fauteuils de ville, utilisation de cannes blanches "à l’aveugle" et pratique du Torball). Ils ont aussi participé à des ateliers sportifs : tir à l’arc et Ball Bouncer. La fin de la journée s’est terminée par un goûter collectif. Ce type de journée permet aux élèves du secteur de se rencontrer et d’échanger.