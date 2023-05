Réquista. Maraîchage : Isabelle Lambert ou la belle reconversion professionnelle

Il y a 12 ans, Isabelle Lambert a pris la décision de se lancer dans le maraîchage, après une reconversion professionnelle, dans le but de trouver sa place dans la société en exerçant un métier qui ait du sens tout en nourrissant sa famille.

Cette décision n’a pas été prise à la légère. Elle a dû faire face à de nombreux défis et difficultés en cours de route. Au début, la tâche était ardue et Isabelle se souvient des moments où elle a versé des larmes de frustration et d’épuisement. Cultiver des légumes demande beaucoup de travail, de patience et d’engagement. Il y avait des jours où elle se sentait dépassée par les responsabilités qui lui incombaient. Cependant, malgré les difficultés, Isabelle a persévéré. Au fil du temps, elle a commencé à récolter les fruits de ses efforts.

Les petites réussites se sont accumulées et ont commencé à compenser les moments de découragement. Elle a appris de ses erreurs, a perfectionné ses techniques de culture et a acquis une connaissance approfondie du métier. Elle travaille sur deux sites : le premier est un jardin équipé de serres dans le hameau de Saint-Julien, près de Réquista sur la route de Trébas, et le second est un jardin situé à côté du camping de Lincou, offrant une vue magnifique sur le Tarn. Aujourd’hui, Isabelle est fière de proposer une gamme variée de légumes sur le marché du samedi matin à Réquista, ainsi que des plants potagers, des fraises et des cerises de saison.

Ses produits sont aussi en vente en ligne sur "Sauce Locale", une association de producteurs et de consommateurs basée à Trébas, dans le Tarn. Les livraisons sont effectuées le jeudi.

Grâce à son dévouement et à sa passion pour l’agriculture, elle a su gagner la confiance et l’appréciation des clients du marché, qui apprécient la fraîcheur et la qualité exceptionnelle de ses produits. Le chemin parcouru par Isabelle dans sa reconversion en maraîchère est un véritable témoignage de courage et de persévérance.