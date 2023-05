METEO. Pont de l'Ascension : entre éclaircies et pluie, voici les prévisions en Aveyron jusqu'à dimanche

Du soleil au début, de la pluie à la fin, voici ce qui vous attend durant ce long week-end de l'Ascension.

Le week-end de quatre jours, pour ceux qui font le pont de l'Ascension, s'annonce en demi-teinte en Aveyron. Si des orages étaient d'abord pressentis par Météo France, le ciel sera dégagé jusqu'à samedi selon les dernières prévisions avant le retour de la pluie. Les températures resteront printanières, on ne dépassera pas les 20°C dans le département.

Des averses ce jeudi

La matinée sera fraîche, jeudi 18 mai 2023. Il fera autour de 5°C à Laguiole, 9°C à Rodez et maximum 10°C du côté de Villefranche-de-Rouergue ou Millau. L'après-midi, quelques rares averses toucheront une partie du département comme à Rodez, Espalion, Millau ou Saint-Affrique.

Les pluies seront généralisées dans tout le département en soirée et dans la nuit, avant le retour du beau temps.

Quelques pluies sont à prévoir jeudi. Capture - Météo France

Beau temps jusqu'à samedi soir

Les éclaircies seront d'actualité partout en Aveyron, vendredi 19 mai. Des maximales de 18°C sont attendues à Entraygues-sur-Truyère, Espalion et Villefranched-de-Rouergue, quand on peut atteindre 16°C à Rodez et 17°C à Millau.

Des éclaircies pour vendredi et samedi. Capture - Météo France

La même journée se dessine pour samedi 20 mai, mais quelques petites averses pourraient faire leur apparition dans la soirée.

Pluie dimanche, peut-être des orages lundi

Un dimanche pluvieux se dessine aux quatre coins de l'Aveyron pour le dernier jour de ce long week-end, le 21 mai. Les températures resteront en revanche très douces dans l'après-midi : 14°C à Laguiole, 16°C à Sévérac-d'Aveyron, 17°C à Rodez, 18°C à Nant, 19°C à Millau et Villefranche-de-Rouergue.

Retour de la pluie dimanche. Capture - Météo France

La semaine ne s'ouvrira pas avec un ciel radieux, des orages dans tout le département sont à craindre lundi 22 mai selon les premières prévisions de Météo France.