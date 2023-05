Rodez : Corentine Cavalier, l’équipe de France U16 de handball à portée de main

La jeune arrière gauche du Roc vient d’être présélectionnée avec les tricolores à l’issue d’un stage. Et parmi les 22 joueuses choisies, elle peut encore se faire une place dans le groupe de 16 qui composera l’équipe de France.

La semaine du 8 au 12 mai, la Ruthénoise Corentine Cavalier, 15 ans et joueuse surclassée dans l’équipe U17 du Roc handball était en présélection nationale. À la maison du handball de Créteil (Val-de-Marne), elle a participé à un stage avec 66 autres joueuses de l’Hexagone pour tenter de se faire une place dans le groupe des 22 joueuses les plus performantes.

L’Aveyronnaise a franchi avec succès cette étape et est actuellement à Vichy pour se préparer en vue d’être prise dans le groupe des 16 tricolores qui affronteront deux fois l’équipe d’Espagne, du 28 juin au 1er juillet. Corentine Cavalier a fait toute sa scolarité primaire à Rodez, à Saint-Jo. C’est d’ailleurs là qu’elle a découvert le handball, lors des cours de sport sous la direction de David Mazars, aujourd'hui coentraîneur de la N2 masculine, en CM2. Et c’est tout naturellement, ses qualités décelées, qu’elle a rejoint le club du Roc. En évoluant d’abord au niveau départemental en U13, puis régional, où elle a été remarquée lors de tournois par les recruteurs du pôle toulousain.

Une ambition de haut niveau

Depuis septembre, la jeune Ruthénoise suit sa scolarité en 3e au collège Hubertine-Auclert à Toulouse. Et elle est pensionnaire au Lycée Raymond-Naves, dont le gymnase est utilisé par le pôle de hand féminin, pour les entraînements quotidiens et de la musculation deux fois par semaine. L’arrière gauche du Roc n’en oublie pas moins ses coéquipières ruthéno-castonétoises et revient tous les week-ends disputer le championnat U17.

Et puis il y a les études. Le brevet très bientôt et un avenir qu’elle voit se profiler vers le métier d’avocate, en passant par des études de droit. Un parcours à venir semé d’embûches, en voulant mener une carrière de joueuse de haut niveau parallèlement à une carrière ambitieuse d’avocate. Mais sa maman, Caroline, croit en la motivation de sa fille pour ces deux challenges.

Des qualités naturelles de puissance et de technicité

Karyne Albouy, son entraîneure, loue des qualités techniques et de puissance de Corentine Cavalier. En ajoutant rapidement qu’elle doit encore beaucoup travailler. "Son avenir sportif dépendra d’elle-même. C’est une joueuse puissante, adroite, bonne aux tirs de loin, énumère la coach. Elle est jeune, son poste d’arrière gauche est un poste exigent. À elle de s’armer pour atteindre, un jour, le très haut niveau."

Du haut de son 1,80 mètre, Cavalier se dit à l’aise à ce poste. "Je peux m’exprimer, dans les duels, les tirs et les combinaisons." Pas facile, donc, pour ses adversaires de l’affronter. Et une première cape tricolore serait une belle récompense pour Corentine Cavalier et le Roc. "Si je ne suis pas prise, je serai déçue mais je suis jeune, alors je persisterai."