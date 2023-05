Sébazac-Concourès. Sur les traces du hérisson

Loïc Sansot du Centre permanent d’initiative pour l’environnement (CPIE), est venu à la rencontre des écoliers de Concourès dans le but de les intéresser à la nature. À l’occasion des 3 interventions de l’intervenant, ils ont participé à une sensibilisation des pratiques environnementales et des différentes espèces.

L’étude s’est portée sur le hérisson, aux alentours de l’école : sa morphologie, son alimentation, ses prédateurs, comment il se déplace dans le paysage. Objectif, créer une cartographie des passages du hérisson. C’est Justine Galonier qui est responsable du projet pour Rodez Agglomération. Cette observation et ces comptages d’espèces sont utiles aux scientifiques et à l’office français de la biodiversité, afin de réaliser un état des lieux et une carte au niveau national.

Une belle façon de sensibiliser les enfants à la beauté et à la préservation de la nature.