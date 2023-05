Tendance, profils : l'INSEE dévoile les derniers chiffres du chômage, voici ce qu'il faut en retenir

L'INSEE a dévoilé, ce mercredi 17 mai 2023, les chiffres du chômage en France, au premier trimestre de cette année. Voici ce qu'il faut en retenir.

Les derniers chiffres sur le chômage sont tombés, ce 17 mai 2023. Selon l'INSEE, le taux est fixé à 7,1%, pour le premier trimestre de l'année. Tendance, tranche d'âge, sexe... voici ce qu'il faut en retenir.

Quelle tendance ?

Les personnes au chômage représentent donc 7,1% de la population active, à la fin du premier trimestre de 2023, en France. Un chiffre qui est tout simplement le même que celui du dernier trimestre de 2022 : le taux de chômage était également de 7,1%. Il est en baisse par rapport au premier trimestre de 2022 (-0,3 point) et au dernier trimestre de 2019 (-1,1 point).

Quelle tranche d'âge est la plus touchée ?

Toujours selon l'INSEE, ce sont les 15-24 ans qui sont les plus touchés par le chômage au premier trimestre de 2023 en terme de part : 16,6% de la population active étant dans cette tranche d'âge sont impactés, contre 6,4% pour les 25-49 ans et 5,2% pour les 50 ans ou plus.

Mais en terme de chiffre brut, c'est la catégorie des 25-49 ans qui est la plus touchée : sur les 2 186 000 personnes au chômage en France, 1 129 000 sont dans cette tranche d'âge, contre 554 000 pour les 15-24 ans et 503 000 pour les 50 ans ou plus.

Quel est le sexe le plus impacté ?

Dans son étude, l'INSEE dévoile également les données selon les sexes. Les hommes sont les plus touchés par le chômage, qui concerne 7,4% de la population active masculine, contre 6,8% pour les femmes. Sur les 2 186 000 personnes au chômage au premier trimestre 2023 en France, 1 170 000 sont des hommes, et 1 016 000 sont des femmes.

Depuis... 2008

Le taux de chômage est donc fixé à 7,1% de la population active en France, inférieur de 3,4 points à son pic de mi-2015. Comme l'explique l'INSEE, il s'agit du taux le plus bas depuis le premier trimestre de 2008 (7,2%) et le deuxième trimestre de 1982 (7,1%). La donnée avait aussi enregistré une forte baisse au deuxième trimestre de 2020, une tendance jugée en "trompe-l'oeil" par le statisticien, période de premier confinement oblige.