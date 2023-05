Salles-Curan. Une Convention Territoriale Globale au service des familles sur le Lévezou

Une convention territoriale globale au service des familles, a été signée le 11 mai, à la mairie de Salles-Curan entre la CAF, la MSA, et les communautés de communes Lévezou Pareloup et Pays de Salars, en présence d’Anne Calvet, présidente de la CAF, Stéphane Bonnefond, Directeur de la CAF, Sabine Delbosc-Naudan, présidente déléguée de la MSA Midi-Pyrénées Nord, Arnaud Viala, président de la communauté de communes Lévezou Pareloup et Yves Regourd, Président de la Communauté de communes Pays de Salars. (CTG).

Anne Calvet a salué le travail de concertation réalisé sur le territoire des deux communautés de communes, et en particulier la volonté des élus d’harmoniser les moyens alloués à la petite enfance et à l’enfance sur l’ensemble du territoire intercommunal. Arnaud Viala a ensuite évoqué l’importance du projet de territoire sur ce volet de la petite enfance et de l’enfance, que les élus ont à cœur d’améliorer pour proposer des services toujours plus adaptés aux habitants et à leurs besoins, dans une optique de développement de l’attractivité du territoire. La convention territoriale globale est une démarche stratégique partenariale qui a pour objectif d’élaborer le projet global du territoire pour le maintien et le développement des services aux familles, ainsi que ses modalités de mise en œuvre.

Elle s’appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires pour définir les priorités et les moyens dans le cadre d’un plan d’actions adapté.

Elle a pour objet d’identifier les besoins prioritaires sur le territoire, de définir les champs d’intervention à privilégier au regard de l’écart offre/besoin, de pérenniser et d’optimiser l’offre des services existante par une mobilisation des cofinancements, de développer des actions nouvelles permettant de répondre à des besoins non satisfaits. Véritable démarche d’investissement social et territorial, la CTG favorise ainsi le développement et l’adaptation des équipements et services aux familles, l’accès aux droits et l’optimisation des interventions des différents acteurs.

Les champs d’intervention conjoints de la CAF et des deux communautés de communes inscrits dans la convention sont les suivants : aider les familles à concilier vie familiale, professionnelle et sociale, poursuivre la structuration d’une offre diversifiée en direction de la petite enfance, poursuivre la structuration d’une offre diversifiée en direction des enfants. Faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l’enfant et soutenir les jeunes : compenser les charges familiales et accompagner les parents, contribuer à l’égalité des chances en matière de réussite scolaire, renforcer le lien entre les familles et l’école, faciliter l’autonomie des jeunes, élément de passage à l’âge adulte.

Accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie : faciliter l’intégration des familles dans la vie collective et citoyenne, poursuivre la structuration d’une offre diversifiée d’Animation de la Vie Sociale, soutenir les personnes et les familles confrontées au handicap, accompagner le parcours d’insertion et le retour (et maintien) dans l’emploi des personnes en situation de pauvreté.