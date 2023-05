Decazeville. Appréhender son environnement autrement

Decazeville Communauté, via la Fête de la nature, invite à découvrir le monde naturel sous un autre jour.

Dans le cadre de cette nouvelle édition de la Fête de la Nature, le service Culture de Decazeville communauté vous propose, en partenariat avec le CPIE du Rouergue, 2 balades commentées pour découvrir les richesses naturelles parfois insoupçonnées de notre territoire.

Vendredi 26 mai à Almont

Le 26 mai, à partir de 21 heures : balade nocturne insolite à Almont-les-Junies. Découverte de la faune nocturne, sensibilisation à la pollution lumineuse et observation du ciel. "Il fait nuit, c’est l’heure d’aller au lit !" Et si pour une fois, vous sortiez de vos habitudes pour vous balader dans la nature ? Oui, dans la nature, la nuit ! Enfilez une petite laine (les nuits sont fraîches) et partez vous immerger dans la forêt au cœur de la nuit.

De quoi tordre le cou aux idées reçues et constater qu’il n’y a pas de quoi avoir peur. Loin d’être angoissante, une balade nocturne est au contraire un moyen unique de découvrir la nature autrement. Vous aiguisez tous vos sens et profiterez de ce moment si particulier entre chien et loup pour écouter les bruits, observer les animaux, repérer leurs traces, contempler le ciel…

Samedi 27 mai à Firmi

Le 27 mai, à partir de 14 h 30 : sortie nature à la découverte du Puy de Wolf, à Firmi. Découvrez la géologie, la faune, la flore et les habitats qui composent ce lieu unique et insolite.

Certains prendraient le Puy de Wolf pour un ancien volcan, d’autres pour un terril issu de la mine toute proche tant sa couleur rouille et sa forme dénotent avec le paysage ambiant. Pourtant, le Puy de Wolf n’est ni l’un, ni l’autre. Sa roche aux jolis reflets verts, la serpentinite, est une rareté géologique qui chamboule la vie des plantes.

La végétation y est discrète et capable de résister à la toxicité du sol et au vent qui balaye souvent cette étrange colline… Les habitats naturels, la flore et la faune du Puy de Wolf sont si rares et sensibles qu’il est protégé au niveau Européen via le réseau Natura 2 000 !

Animation gratuite (dès 8 ans). Attention, le nombre de places est limité et l’inscription est obligatoire.

Infos et réservations : 05 65 43 90 86 ou par mail (m.communeau@decazeville-communaute.fr).

