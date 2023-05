Attention aux orages en Aveyron : Météo France place le département en vigilance jaune, ce jeudi

Météo France a placé l'Aveyron en vigilance jaune pour les orages, ce jeudi 18 mai 2023. Voici les prévisions.

Ce jeudi de l'Ascension, qui marque le début d'un nouveau week-end prolongé en France, va apporter une dégradation en Aveyron, placé en vigilance jaune pour les orages ce 18 mai.

Attention aux orages

Dans son bulletin publié à 6 heures, ce jeudi, Météo France place en effet l'Aveyron en vigilance jaune pour des orages. L'alerte sera en vigueur de 16 heures à 21 heures, toujours selon les prévisionnistes. À noter qu'un autre département d'Occitanie est dans ce cas de figure : il s'agit de l'Hérault, qui sera en vigilance jaune un peu plus longtemps (14 heures - 21 heures). Les Bouches-du-Rhône, les Alpes-de-Haute-Provence et le Var sont les trois autres territoires de l'Hexagone également en jaune.

L'Aveyron est en vigilance jaune pour les orages, ce jeudi 18 mai 2023. Météo France - Capture d'écran

Fin de journée perturbée

Sur ses réseaux, Météo Sud-Aveyron a évoqué cette journée de jeudi, expliquant que dès la fin d'après-midi, "des averses pourront se développer sur l'Est Aveyron entre Causse Noir et Causse de Sévérac et progresseront vers le St-Affricain en fin de journée et en soirée".

Les averses pourraient apporter des "cumuls de pluie supérieurs à 15 mm. Le vent d'Ouest/Nord-Ouest soufflera sensiblement, jusqu'à 40-50km/h sur les hauteurs", ajoute Météo Sud-Aveyron.

De son côté, Météo France, dans ses prévisions détaillées, annonce une fin de journée perturbée en Aveyron, notamment dans une grande partie sud du département.