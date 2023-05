Aveyron : un directeur d'établissement scolaire catholique visé par une plainte pour abus sexuels

Depuis le retour des vacances de février, une organisation temporaire a été mise en place à l’Immaculée Conception afin d’assurer la continuité éducative. Et c’est Pierre-Marie Puech, directeur de Saint-Joseph à Rodez jusqu’en 2020 et bien connu dans l’enseignement catholique, qui assure l’intérim jusqu’à la fin de l’année, aux côtés de Laëtitia Durand. Cette dernière occupe le poste de directrice des écoles maternelle Saint-Michel et primaire Saint-Hilarian.

Et l’enseignement diocésain a d’ores et déjà prévu la prochaine rentrée. Car le nom du futur chef d’établissement est connu : il s’agira de Sandrine Garriguet, jusqu’alors directrice du collège Saint-Joseph de Marcillac. "Elle a toute notre confiance », assure Nicolas Senes, directeur diocésain du département, qui assure aujourd’hui « que tout est fait pour que les élèves se sentent le mieux possible au sein de l’établissement. On prendra toutes les mesures nécessaires et on jouera la transparence".