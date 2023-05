Aveyron : une pluie de médailles pour les apprentis de la Chambre des métiers et de l'artisanat

Pluie de médailles pour les apprentis de la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Aveyron, engagés dans divers concours nationaux. Ce mercredi 17 mai, les lauréats ont été présentés.

Ce mercredi 17 mai, c'était la rencontre avec 25 apprentis de la Chambre de métiers et de l'artisanat (CMA) de l'Aveyron qui, récemment, ont pris part à divers concours. Et reçu une pluie de médailles ! Des prix ont été remportés au concours "Un des meilleurs apprentis de France" qui met en compétition des élèves de Terminale, de CAP, de BEP ou de formation complémentaire. Mais également à celui du "WorldSkills" et du "meilleur apprenti boucher". Pour y participer, aucun diplôme n'est requis, seul le talent compte... Et c'est donc un carton plein pour les apprentis aveyronnais, tous métiers confondus, du campus : 16 médaillés et 6 apprentis en lice pour les finales nationales qui se tiendront dans les prochaines semaines.

Parmi les étudiants qui participeront aux finales nationales, Alexy Martin et son binôme en peinture et carrosserie, Audrey Vergnes en carrosserie, Romane Delareux en coiffure, Samuel Magino en cuisine froide et Charlotte Sanchez en peinture applicateur de revêtement. Mathieu Garde, seul candidat en niveau national, a décroché la cinquième place dans la catégorie boucherie.

"Pour les apprentis, c'est un véritable challenge"

"Ces concours permettent aux jeunes de montrer le savoir-faire qu'ils ont acquis par leur travail au cours de la formation par le biais d'enseignants et acteurs. En tant que président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de l'Aveyron, c'est une fierté de voir les élèves réussir, de les voir s'impliquer avec passion dans leur métier. Il est donc important pour moi aujourd'hui de les mettre en avant !", s'est félicité le président Pierre Azemar, lors d'une cérémonie.

" Pour les apprentis, c'est un véritable challenge ", affirme d'ailleurs Charlotte Sanchez, élève de la CMA. Ces défis permettent "d'acquérir de l'expérience pour notre profession, mais aussi pour nos examens", explique un autre étudiant, Samuel Magino.